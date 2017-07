Safarova in tranen na opgave dubbelpartner, alvorens zelf te verliezen heywoodu 07-07-2017 00:06 print

Het is inmiddels een gevreesd team in het damesdubbeltennis: #TeamBucie, zoals de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova zich noemen. De twee wonnen vorig jaar de US Open en dit jaar al de Australian Open en Roland Garros, waardoor Wimbledon nog nodig was om alle vier Grand Slams achter elkaar te winnen.

Donderdag was echter een rampzalige dag voor #TeamBucie. In het enkelspel stond Mattek-Sands tegenover Sorana Cirstea uit Roemenië, van wie ze de eerste set won. Set twee ging via de tiebreak verloren en daarna was het klaar: Mattek-Sands was geblesseerd geraakt en kon niet meer verder.

De eveneens aanwezige Safarova, naast dubbelpartner ook zeer goede vriendin van de Amerikaanse, kon haar tranen niet bedwingen toen ze haar maatje gedwongen op zag geven. Zelf moest de Tsjechische ook nog in actie komen in het enkelspel, maar dat ging niet goed. De als 32e geplaatste Safarova won de eerste set van de Amerikaanse Shelby Rogers, maar die nam het vervolgens over: 6-7 (4), 6-4, 6-3.