Twee lichaamsdelen die in rivier de Waal apart van elkaar zijn gevonden, horen bij elkaar. De politie vermoedt dat het om een man gaat maar kan nog geen uitspraken doen over de identiteit en de doodsoorzaak.

Vorige week dinsdag werd een onderlichaam langs de rivier bij Winssen gevonden, waarna een dag later bij Zaltbommel een romp werd gevonden. Het is niet bekend hoe lang de lichaamsdelen in het water hebben gelegen.



Gevonden lichaamsdelen Waal horen bij elkaar (Foto: ANP)