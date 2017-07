Marquez wint prachtige Grand Prix van Duitsland in MotoGP heywoodu 02-07-2017 14:44 print

Motorcoureur Marc Marquez heeft de Grand Prix van Duitsland in de MotoGP gewonnen. De Spanjaard won na een schitterende race voor de vijfde keer op rij de MotoGP-race op de Sachsenring.

De beste start was er voor de Repsol Honda's, die al zeven jaar op rij op de Sachsenring wonnen: Marc Marquez won de vorige vier MotoGP-races, Dani Pedrosa de drie daarvoor. Dit keer nam het duo de leiding, voor Jorge Lorenzo, thuisrijder Jonas Folger, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow en Valentino Rossi, terwijl WK-leider Andrea Dovizioso en concurrent Maverick Viñales rond plek tien reden.

Folger had het tempo op zijn Tech 3 Yamaha erg lekker te pakken en voor zijn thuispubliek vond hij de aansluiting bij de leidende Honda's na vier ronden. De Duitser ging zelfs zo lekker dat hij Pedrosa aan kon vallen en, een rondje later, de tienduizenden Duitsers in vervoering bracht door Marquez na een weergaloze exit van bocht elf te verschalken en de leiding over te nemen.

Na tien ronden was de race voorbij voor Hector Barbera en dat ging op domme wijze: hij moest een drivethroughpenalty incasseren, maar deed dat gewoon niet en kreeg de zwarte vlag te zien. Ondertussen duelleerde Rossi met de Ducati's van Petrucci en Dovizioso om plek vier, terwijl Aleix Espargaro op de Aprilia een knappe zevende plek in handen had. Ook daar weer achter werd hard gevochten: Viñales, Lorenzo, Crutchlow en Alvaro Bautista streden om plek acht.

Na tien ronden nam Marquez de leiding over nadat Folger een fout maakte, maar de Duitser kon wel aansluiten en ronde na ronde in het wiel blijven. Met dik tien ronden te rijden zaten de twee nog altijd bij elkaar, ruim voor Pedrosa. Die had op zijn beurt weer een gat naar Rossi, Dovizioso en Viñales, die op hun beurt met het mes tussen de tanden aan het strijden waren om plek vier. De drie moesten opletten, want daarachter sloten Bautista, Aleix Espargaro en Crutchlow langzaam maar zeker aan.

A mistake from Folger and Marquez takes back the lead in Germany 🇩🇪#GermanGP pic.twitter.com/1VL1EtBwQu — MotoGP™🇩🇪🏁 (@MotoGP) 2 juli 2017

Voor Folger leek de droom van een historische Duitse zege vier ronden voor het einde voorbij, want hij begon alsmaar meer problemen te krijgen met de banden onder zijn Yamaha, waardoor hij Marquez langzaam maar zeker zag verdwijnen. De Spanjaard snelde zo naar zijn tweede zege van het jaar en dat leverde hem de leiding op in het WK. Een dolblije Folger greep een schitterende tweede plek, terwijl Pedrosa het podium compleet maakte. Viñales reed na toch een sterke race naar plek vier, voor teamgenoot Rossi, Bautista, Aleix Espargaro, Dovizioso en de tiende plek van Johann Zarco.