De Turkse president Erdogan heeft geen toestemming nodig als hij iets in het Turkse consulaat wil zeggen. Dit beklemtoonde een woordvoerder van de Turkse ambassade in Berlijn zaterdag in de Rheinische Post.

De Duitse regering heeft vrijdag duidelijk gemaakt dat ze niet wil dat Erdogan een redevoering voor Turkse Duitsers gaat houden als hij de top van de G20 in Hamburg bijwoont. Erdogan had Berlijn vergeefs toestemming gevraagd voor een speech buiten de G20 om. Later heeft Berlijn bepaald dat politici van buiten de EU niet geacht worden politieke toespraken te gaan houden die niets met de G20 te maken hebben.



'Toespraak Erdogan rond G20 blijft mogelijk' (Foto: ANP)