Duitse voetballers Europees kampioen onder 21 01-07-2017

De Duitse voetballers hebben zich vrijdagavond gekroond tot winnaars van het EK onder 21. De ploeg won de finale met 1-0 van Spanje.

Spanje begon goed aan het duel met Duitsland. Het elftal beschikte over het meestal balbezit en drukte Duitsland naar achteren, maar grote mogelijkheden bleven uit. Mogelijkheden kwamen er wel voor Duitsland. Terwijl de Spanjaarden de bal rond lieten gaan, waren de Duitsers het meest gevaarlijk.

Via Max Meyer leek de ploeg op voorsprong te komen, maar de middenvelder kopte vanuit een moeilijke hoek op de paal. Niet veel later was het Maximilian Arnold die met een afstandsschot dicht bij een treffer was, maar zijn inzet verdween vlak naast de kruising.

De Duitsers bleven aanzetten en kwamen na veertig minuten spelen terecht op voorsprong via Mitchell Weister. De middenvelder opende op aangeven van Jeremy Toljan met een fraaie kopbal de score.

Hierdoor vertrokken beide ploegen met een stand van 1-0 richting de kleedkamers en wist Spanje dat het de tweede helft aan de bak moest om een goed resultaat te behalen. Dat leek het elftal zich te realiseren, want het kwam sterk uit de kleedkamer.

Er werd meer naar voren gevoetbald en het werd steeds drukker voor het doel van Julian Pollersbeck. De doelman liet zien bij de les te zijn en voorkwam dat Spanje op gelijke hoogte kwam. Het elftal kreeg via Saúl en Gerard Deulofeu en paar goede mogelijkheden, maar Pollersbeck bracht goed redding.

Spanje bleef aanzetten en de gelijkmaker hing in de lucht, maar Duitsland hield stand en slaagde erin de 1-0 stand over de streep te trekken. Hierdoor sluiten de Duitsers het Europese toernooi als winnaar af.