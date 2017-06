De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zich vrijdag kritisch uitgelaten over "Turkije-vijandige uitlatingen door belangrijke EU-landen". Zijn land zal daar niet aan meedoen, zei hij op bezoek in Ankara, zelfs niet als dat onaangename gevolgen heeft.

Orbán is in Turkije om de banden aan te halen. Hij heeft zijn halve regering en zo'n zeventig zakenmensen meegenomen. Zowel president Erdogan als premier Yildirim ontving de Hongaarse premier.

De vriendelijke plichtplegingen tussen Erdogan en Orbán vormen een sterk contrast met de diplomatieke ruzies die Turkije de afgelopen tijd met andere EU-landen had. Tussen Nederland en Turkije raakte de relatie ernstig bekoeld nadat Nederland een Turkse minister de deur wees omdat ze tegen een uitdrukkelijk verbod in een toespraak wilde houden in Rotterdam.

De Duitse regering liet donderdag nog weten dat Erdogan komende maand geen toestemming krijgt voor een toespraak tot Turkse Duitsers als hij de G20-top in Hamburg bezoekt.



Orbán laakt 'vijandigheid tegen Turkije' (Foto: ANP)