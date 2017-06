Vrouw blijkt na borstamputatie toch geen borstkanker te hebben heywoodu 20-06-2017 00:21 print

De Amerikaanse Eduvigis Rodriguez ging in 2015 naar de dokter vanwege een bultje in haar borst. Na een biopsie kreeg ze in het ziekenhuis de diagnose: een agressieve vorm van borstkanker, waardoor een borstamputatie de enige mogelijkheid was.

Men verwees haar naar een ander ziekenhuis voor de operatie en daar werd de linkerborst van de nu 51-jarige Rodriguez verwijderd. De behandelend chirurg, Magdi Bebawi, kwam er na afloop echter achter dat zijn patiënt helemaal geen borstkanker had. De afgezette borst werd ter lering bestudeerd en daaruit bleek dat de eerste diagnose verkeerd was.

Dokter Jean Marc-Cohen was degene die in het eerste ziekenhuis de verkeerde diagnose gesteld had. Hij verwees Rodriguez door naar het Lennox Hill-ziekenhuis, waar het bij borstamputaties standaardprocedure is dat de eigen artsen eerst ook een biopsie uitvoeren, voor de zekerheid.

Doktor Bebawi tekende weliswaar een formulier om aan te geven dat hij de extra controle uitgevoerd had, maar dat had hij helemaal niet gedaan. Daardoor kwam men er pas na de borstamputatie achter dat mevrouw Rodriguez geen borstkanker, maar 'slechts' wat goedaardig weefsel in haar borst had, waar het bultje vandaan kwam.

"Ik wist niet of ik moest lachen en God moest bedanken omdat ik geen kanker had, of dat ik moest huilen omdat ik hier zoveel door mee heb moeten maken", aldus Rodriguez tegenover de New York Post. Dokter Bebawi baalde uiteraard nogal: "Ik heb haar gelijk gebeld en mijn verontschuldigingen aangeboden. Ik heb de operatie uitgevoerd op basis van het rapport wat wij ontvangen hebben."

Rodriguez heeft ondertussen plastische chirurgie ondergaan om één en ander weer wat te herstellen. Ze is daarnaast een rechtszaak aangegaan tegen dokter Bebawi en de twee ziekenhuizen.