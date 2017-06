De toestand van het neergeschoten Amerikaanse congreslid Steve Scalise is niet meer kritiek. Na een nieuwe operatie omschrijft het MedStar Washington-ziekenhuis de toestand van de 51-jarige Republikein nu als "ernstig". "Hij reageert meer en spreekt met zijn geliefden."

Scalise werd woendag neergeschoten toen de Republikeinen in de buurt van Washington D.C. oefenden voor hun jaarlijkse honkbalwedstrijd met de Democraten. Hij was in het bekken getroffen en daarbij werden interne organen geraakt en verloor Scalise veel bloed. De komende weken moet Scalise nog een aantal keer worden geopereerd.

De schutter, die uit woede tegenover president Trump en Republikeinse politici zou hebben gehandeld, werd na zijn daad door de politie doodgeschoten. De 66-jarige James Hodgkinson had naast Scalise nog drie anderen neergeschoten. Hun verwondingen waren minder ernstig.



Toestand Steve Scalise niet langer kritiek (Foto: ANP)