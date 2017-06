Veteraan Karlovic naar finale in Rosmalen heywoodu 18-06-2017 00:41 print

Tennisser Ivo Karlovic heeft zich zaterdag naar de finale van het ATP-toernooi van Rosmalen geslagen. De Kroatische veteraan zorgde voor een verrassing door de als eerste geplaatste Marin Cilic, zevende op de wereldranglijst, te verslaan.

De twee landgenoten konden elkaar nauwelijks bedreigen in de eerste set, wat zorgde voor een tiebreak. Daarin was Dr Ivo de sterkste, maar in het slot van set twee wist Cilic hem te breken. In het derde bedrijf was er voor Cilic geen doorkomen aan op de service van zijn 38-jarige landgenoot en die was in de tiebreak na bijna drie uur wederom de sterkste: 7-6 (4), 5-7, 7-6 (2).

Karlovic speelt in de finale tegen Gilles Müller, een andere veteraan. De 34-jarige Luxemburger won in de halve finales van de mondiale nummer tien, de 20-jarige Duitser Alexander Zverev. Müller had in set één een tiebreak nodig, maar in de tweede set was hij simpelweg de sterkste: 7-6 (5), 6-2.