'Barça en Inter haken af voor Davinson Sánchez' Mexicanobakker 14-06-2017 00:40 print

Ajax hoeft naar verluidt voorlopig niet bang te zijn dat Barcelona Davinson Sánchez ophaalt. De Catalanen zouden zijn afgehaakt. Volgens Mundo Deportivo is Barcelona niet langer geïnteresseerd in Sánchez, die pas een jaar bij Ajax speelt, maar in zijn eerste seizoen in Amsterdam een verpletterende indruk maakte. Wekenlang werd de Colombiaan gekoppeld aan Barcelona, maar een transfer zit er voorlopig niet in.

Mogelijk heeft de hoge vraagprijs van Ajax met de afgenomen belangstelling te maken. De Amsterdammers willen naar verluidt vijftig miljoen euro voor Sánchez. Dat terwijl Ajax vorig jaar vijf miljoen euro voor de fysiek sterke verdediger overmaakte. Ook voor Internazionale is Sánchez te duur, schrijft Corriere Dello Sport. De Milanezen zagen in Sánchez een goede toevoeging aan de selectie, maar zouden niet bereid zijn vijftig miljoen euro voor hem op te hoesten