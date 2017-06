Peter Parker krijgt hulp van Miles Morales in Spider-Man Pheno 13-06-2017 04:27 print

Sony PlayStation sloot de E3-persconferentie af met gameplay van de game Spider-Man. Niet alleen Peter Parker is er als Spider-Man, maar ook Miles Morales is er als de alternatieve 'Ultimate' Spider-Man.

De demolaat ook Wilson Fisk, beter bekend als Kingpin zien. Er is ook een bende, de 'Demons' genaamd die geleid wordt door Mister Negative. In de gameplaytrailer zien we verder Spider-Man vechten tegen allerlei voetvolk. Hij kan slaan en schoppen, maar zijn web is natuurlijk zijn handelsmerk. Mensen vastplannen aan de grond, of als een cocoon hangen aan het plafond: het kan allemaal. Het vechtsysteem werkt met de gamepadsymbolen in de omgeving, zodat je snel kunt kiezen wat je wil doen met items in de wereld.

Tijdens het helikoptergevecht zien we wel erg veel QTE, dus voor mensen die moeite hebben om op tijd een specifieke knop in te drukken gaan balen. Grafisch ziet het er erg filmisch uit, het ziet er naar uit dat Spider-Man eindelijk weer een bovengemiddelde game krijgt.

De game verschijnt ergens in 2018 voor PlayStation 4.