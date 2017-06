Nummer vier alweer. Ubisoft gaat laten zien wat zij de komend jaar allemaal in petto voor ons hebben. Het meeste weten wij al natuurlijk. Far Cry 5, Assasin’s Creed Origins en The Crew 2. Maar komen er ook nog aangekondigde games aan? Wij weten het vanaf 22:00.

22:01 Angry Rabbids gaan samen met Nintendo werken?

22:00 We gaan beginnen! Het gaat een plus/minus een uurtje duren!

21:57 Nog 3 minuten!