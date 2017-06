Meer details voor FIFA 18 voor PS4, Xbox One en pc Pheno 10-06-2017 22:29 print

EA heeft meer laten weten over FIFA 18 voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Dit jaar introduceert het voetbalspel nieuwe spelerbesturingen en teamstijlen. En natuurlijk is er een vervolg op de verhaalmodus.

Het nieuwe animatiesysteem gebruikt trajectory matching op elke frame voor vloeiende gameplay. Nieuwe motion capture technieken en frame-by-frame animatie transities zorgen er voor dat de realiteit van het voetbal weer dichterbij komt. In de AI herken je onmiddellijk de tiki-taka-speelstijl van bepaalde Europese topclubs of de speelstijl waarin veel druk wordt gezet van bepaalde teams in de Premier League. Dankzij de grotere bewegingsvrijheid verkennen de spelers het veld en reageren ze daarop. Ze schieten vooruit in gecoördineerde loopacties of bewegen in de ruimte voor consistente ondersteuning van de aanval. Door de nieuwe positionering van spelers krijg je een gebalanceerd en verdeeld veld met meer tijd en ruimte om het spel te lezen.

Er zijn zes standaard personagetypen en het nieuwe speler-mappingtechnologie. Daardoor verschillen spelers op het veld nog meer van elkaar en krijgen ze hun eigen identiteit. Echte bewegingen, lengte en eigenschappen bepalen hoe een speler beweegt. Ronaldo’s beroemde sprint, Sterlings unieke draaibewegingen en Robbens karakteristieke armbewegingen zijn allemaal meteen te herkennen in FIFA 18.

Door een veranderd dribbelmechanismen kunnen spelers meer creativiteit in 1-tegen-1-situaties brengen. Raak de bal preciezer, maak kleinere draaibewegingen en stort je dynamischer in een aanval. Creatieve vaardigheden aan de bal, context-gebonden balaanrakingen en een nieuwe uitvoering van het dribbelbesturingsmechanisme geven de spelers nieuwe mogelijkheden als ze in de kleine ruimte een aanval opbouwen. Verander gemakkelijk van richting en je kunt je sneller vanuit gecontroleerde balaanrakingen in een volle sprint storten.

Met de aangepaste context gebonden wisselaanwijzingen kunnen spelers makkelijker wijzigingen doorvoeren zonder de wedstrijd te pauzeren. Of het nu om een gemiste kans of een noodzakelijk antwoord op een tegendoelpunt gaat, je kunt meteen beslissen of een wissel nodig is zonder naar het menu te gaan.

Met de nieuwe voorzetbesturing krijgt de speler allerlei opties om de bal in het zestienmetergebied voor te zetten en dynamische kansen te creëren. Indraaiende, in het midden of bij de tweede paal gegeven voorzetten, zorgen voor meer verschillende manieren om de bal bij de juiste aanvaller te bezorgen.

De populairste modus van FIFA krijgt nieuwe content met de onthulling van FUT Icons, die dit jaar naar PlayStation 4, Xbox One en pc komen. De eerste aangekondigde Icon is Ronaldo Nazario (BRA).

In de verhaalmodus ga je op wereldreis als Hunter terugkeert met een sterrencast van personages en topvoetballers zoals Ronaldo en andere Europese sterren. Na het eerste seizoen in de Premier League krijgt Hunter steeds meer erkenning van topclubs over de hele wereld en is hij bereid om de mogelijkheden te onderzoeken die hem worden aangeboden. Hij denkt klaar te zijn voor de volgende stap, zijn toekomst is rooskleurig en de wereld praat over Hunter... maar het leven als voetballer is niet altijd eerlijk.

FIFA 18 komt op 29 september 2017 uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De Nintendo Switch-versie is anders.