De zon gaat dit weekend uitbundig schijnen en de zonkracht bereikt dan de voor Nederland uitzonderlijk hoge zonkracht 8. Dat kan al na tien tot vijftien minuten leiden tot verbranding van de huid, waarschuwt weerbureau Weeronline.

Zonkracht 8 komt in ons land zelden voor, hooguit eens in de paar jaar, en heeft te maken met de dikte van de ozonlaag. Als die tijdelijk wat dunner is, bereikt meer UV-straling het aardoppervlak. Een UV-index hoger dan 8 wordt in Nederland nooit gehaald.

Volgens Weeronline heeft het zuidoosten van Nederland zaterdag al zonkracht 8, zondag geldt dat ook voor het zuidwesten en midden.

#Weekend wordt weer #zomers warm met vooral op zondag temperaturen lokaal tot 28C. Verder valt vooral de #ZONKRACHT 8 op, gevaarlijk hoog! pic.twitter.com/vYvrDG0uxK — Meteo Voorne Putten (@MeteoVoorne) 9 juni 2017



Hoge zonkracht verwacht (Foto: ANP)