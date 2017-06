Hackers Cyberpunk 2077 chanteren CD Projekt RED PoeHao 09-06-2017 01:50 print

Het lijkt op hetgeen HBO, Disney en Netflix overkwam: hackers hebben data gestolen en eisen geld, anders maken ze het openbaar. CD Projekt RED laat weten via hun Twitter-kanaal dat een dief of dieven documenten en bestanden te pakken hebben gekregen van hun aankomende game Cyberpunk 2077. Ze zijn niet van plan om te gaan betalen.

CD Projekt RED verklaart verder dat de bestanden een weergave geven van een oude versie van Cyberpunk 2077en dus de huidige staat van de game geen recht doen. Wil je jezelf spoilers besparen, dan kun je beter niet kijken naar de informatie die dus binnenkort wordt gelekt als de dreigementen worden uitgevoerd. Uiteraard worden na de lek ook meteen de autoriteiten op de hoogte gesteld van dit strafbare feit. Ten slotte raadt CD Projekt RED fans aan om alleen via officiële kanalen zoals zijzelf (of FOK!) aan informatie te komen.

Bij het maken van The Witcher 3: Wild Hunt had CD Projekt RED ook last van hackers. Toen werd een Google Drive-account van een ontwikkelaar gehackt. Hoe de snoodaards nu toegang hebben verkregen is nog onduidelijk.