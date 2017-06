Ubisoft viert E3 met kortingen en demoweekend Pheno 08-06-2017 18:51 print

Ubisoft heeft enkele acties om de komende E3-beurs te vieren. Voordat E3 2017, de grootste gamebeurs ter wereld, volgende week losbarst in Los Angeles, spelen pc-gamers dit weekend drie games gratis via Uplay. Als zij zich registreren via Ubisoft.com/e3freeweekend, krijgen zij via Uplay toegang tot Steep, Tom Clancy’s The Division en Trials Fusion. De games zijn vanaf vrijdag 9 juni 18.00 uur tot maandag 12 juni 21.00 uur gratis te spelen.

Naast dit gratis weekend, pakt de Ubisoft Store van 8 tot 18 juni uit met tot 75% korting op games als For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs en Steep. Voor alle aanbiedingen, gaan spelers naar store.ubi.com/crazy-e3-sale.

Ubisoft heeft tijdens de E3 een persconferentie op maandag 22:00. Een 40 minuten durende pre-show begint om 21.20 uur. De pre-show en conferentie worden live en on-demand gestreamd op Ubisoft.com, Ubisofts YouTube kanaal en Ubisofts Twitch kanaal.