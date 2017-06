Murray en Nishikori overtuigend naar kwartfinales Roland Garros heywoodu 05-06-2017 18:44 print

Tennisser Andy Murray heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. Het 21-jarige Russische talent Karen Khachanov kon de Britse nummer één van de wereld bij vlagen bijhouden, maar hij slaagde er geen moment in om hem serieus in de problemen te brengen. Na goed twee uur kon Murray richting de douches lopen: 6-3, 6-4, 6-4.

De Brit staat in de kwartfinale tegenover Kei Nishikori. De Japanse nummer negen van de wereld had in de eerste set tegen Fernando Verdasco niks in te brengen, maar vanaf set twee draaide hij dat om. Vooral in set vier speelde Nishikori weer uitstekend en maakte hij nauwelijks onnodige fouten, waardoor de Spaanse veteraan - die in ronde één verrassend Alexander Zverev uitschakelde - naar huis kon: 0-6, 6-4, 6-4, 6-0.