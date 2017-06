Real schrijft CL-historie, Ronaldo tweemaal trefzeker

Real Madrid heeft voor de twaalfde keer in de historie de Champions League weten te winnen. In het Millennium Stadium in Cardiff was de ploeg van Zinedine Zidane met 1-4 te sterk voor Juventus. Cristiano Ronaldo eiste andermaal de hoofdrol op, de Portugees scoorde tweemaal. Door de zege van Real is Zidane de eerste coach die het lukt om met een ploeg tweemaal achter elkaar de Champions League te winnen.

Juventus begon dreigend aan de finale en drong Real in de eerste minuten flink terug. Een poeier van Higuaín en een afstandsschot van Pjanic werden echter gestopt door Navas. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Real meer en meer in het spel. Na twintig minuten spelen resulteerde dit in de 0-1. Ronaldo kreeg de bal randje zestien aangespeeld en via de grote teen van Bonucci ging de bal in de verre hoek.

Toch duurde het niet lang voordat Juventus weer op gelijke hoogte kwam. Mandzukic werd in de zestien van Real aangespeeld, wipte de bal voor zijn eigen op en met een halve omhaal wist hij de bal prachtig in de verre hoek achter Navas te schieten. De Koninklijke had het tot de rust lastig, maar hield stand.

Na de rust zocht Real de aanval en kwam Juventus niet veel meer in het spel voor. Na een uur spelen was dit ook in de score te zien. Casemiro schoot de bal van buiten de zestien in de linkerhoek achter Buffon. Een paar minuten later werd het zelfs 1-3. Uit een mooie voorzet van Modric wist Ronaldo zijn tweede doelpunt van de avond te scoren.

Juve-coach Allegri probeerde met een paar aanvallende wissels nog iets uit te richten, maar de zege van Real kwam in de slotfase geen moment meer in gevaar. Alex Sandro was met een kopbal nog dicht bij de 2-3, maar zijn kopbal ging rakelings voorlangs. In de slotminuten maakte invaller Asensio zelfs de 1-4. Uit een voorzet van Marcelo schoot hij de bal beheerst achter Buffon.

Juve eindigde de wedstrijd overigens met tien man, nadat invaller Cuadrado in korte tijd tweemaal geel kreeg. De tweede gele kaart werd echter aangemeerd door Sergio Ramos.

Karakteristieken: