Twee personen zijn in Koblenz aangehouden in verband met het onderbreken van het Duitse muziekfestival 'Rock am Ring'. De zender ARD meldde zaterdag dat de arrestanten een medewerkerspas voor het festival hadden. En van hen zou familie zijn van een terreurverdachte die vastzit.

Het festival werd vrijdagavond onderbroken wegens een terreurdreiging. Het is nog niet bekend of het muziekevenent wordt hervat en wanneer daarover een besluit valt. Minister Roger Lewentz van de deelstaat Rijnland-Palts houdt om 11.00 uur een persconferentie over het onderbreken van het festival.

Het driedaagse muziekfestival was vrijdag begonnen op het racecircuit bij Nürburg in de Eifel. Er werden 90.000 liefhebbers verwacht. Tegen zonsondergang besloot de organisatie overleg met de politie het evenement te onderbreken wegens een terreurdreiging.



'Twee aanhoudingen wegens Rock am Ring' (Foto: ANP)