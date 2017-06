FOK! Wat een weer: Koeler, maar op veel plaatsen aanhoudend droog Stephan (Stephan5) 03-06-2017 07:00 print

Als de noordenwind in juni staat, komt het onweer veel te laat.

Mogguh!

Na de zoveelste mooie dag wordt de warme lucht (tijdelijk) weer verdreven. Het werd gisteren overigens nergens tropisch heet. De komende dagen is het met 20 graden wel bekeken. Maar in de loop van de nieuwe week komt de warme lucht weer terug. Op donderdag kan het dan alweer een zomerse 25 graden worden. Dinsdag is het gemiddeld 19 graden.

Wat ik nu toch wel erg vervelend aan het worden vind, is dat het steeds droger aan het worden is. Niet alleen voor de weerliefhebber, maar ook voor de planten, tuinen, bossen en boeren etc. Ook gisteren zagen we weer dat er in een groot deel van Europa heerlijke onweersbuien ontstonden. Zelfs tot in Engeland aan toe. Maar wij zaten weer opgescheept met nietszeggend weer. Een beetje sluierbewolking en dat was het wel weer. In de loop van de avond viel er in Limburg een enkele heel lokale onweersbui.

Het koufront dat de koelere lucht markeert zagen we gisteren boven de Britse Eilanden hangen, maar erg onder de indruk raakte ik daar niet van. Het zou me dus niets verbazen als dit front vannacht zonder enige activiteit over een groot deel van het land is getrokken. *BORING* Ik ben er in ieder geval niet voor opgebleven.

Vanochtend kan dat front boven het oosten wel even activeren als de temperatuur daar nog tot 25 graden oploopt, maar ook nu verwacht ik daar niet veel van. Het zal wederom in Duitsland gaan gebeuren. En dus zet de droogte zich onverminderd voort. De wind draait daarbij naar het westen en is matig.

Morgen is het overal droog en zijn er perioden met zon. Dan wordt het ongeveer 21 graden.

Maandag zou er een enkele bui kunnen vallen. Echt wat serieuzere neerslag is dinsdag mogelijk, maar je ziet het de laatste tijd constant, dan blijft er van de neerslag maar weer bitter weinig over. De rest van de week wordt het weer steeds zonniger en dus ook weer warmer.

Fijn weekend!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:24 Zon onder: 21:51 Zonkracht: 7/3







Deze schitterende foto maakt qltel vanuit zijn hotelkamer met uitzicht op zee. (foto: qltel)

