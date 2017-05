Schandalige Belhanda ontsiert oefenduel Oranje Peterselieman 31-05-2017 23:35 print

Het oefenduel tussen het Nederlands elftal en haar Marokkaanse evenknie leverde een 2-1 zege op voor Oranje. In Agadir ging het er af en toe spijkerhard aan toe, met dank aan Younès Belhanda die enkele malen schandalige overtredingen maakte, maar wonderlijk genoeg hiervoor van arbiter Mahamadou Keita uit Mali geen kaart ontving.

Het eerste slachtoffer van slager Belhanda was Matthijs de Ligt die na bijna tien minuten spelen zijn rechterenkel na een gerichte aanslag bijna doormidden gezaagd zag worden. Gelukkig kon de Nederlandse verdediger zonder schade opstaan.

Younés Belhanda komt schandalig in bij Matthijs de Ligt, hij krijgt hier geen kaart voor. #marned https://t.co/of7AewZUiD pic.twitter.com/0GYeAY4WLJ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 31 mei 2017

Vlak voor rust nam Belhanda bij een tackle om de bal te veroveren het rechterbeen van Wesley Hoedt mee. Ook nu vond Keita dat er weinig aan de hand was.

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende is in ieder geval duidelijk over het niet bestraffen van Belhanda door scheidsrechter Keita.