Jørgensen houdt alle opties open 31-05-2017

Nicolai Jørgensen wil bij Feyenoord blijven, maar daarmee staat niet vast dat hij ook daadwerkelijk na de zomer nog in De Kuip speelt.

Als je spits 21 keer scoort en daarmee een groot aandeel heeft in het landskampioenschap, weet je dat er mogelijk geïnteresseerden zullen aankloppen. Ook Jørgensen zelf is niet dom en dus weet de spits dat het mogelijk niks zegt dat hij in Rotterdam-Zuid nog tot 2021 vastligt.

Ekstra Bladet confronteerde Jørgensen met het feit dat de Eredivisie-topscorers van de laatste jaren telkens werden weggekocht. Het klopt: de laatste die bleef na met de topscorerstitel aan de haal te zijn gegaan was Luis Suarez in 2010, maar hij vertrok een half jaar later alsnog van Ajax naar Liverpool. Björn Vleminckx (Club Brugge), Bas Dost (VfL Wolfsburg), Wilfried Bony (Swansea City), Alfreð Finnbogason (Real Sociedad), Memphis Depay (Manchester United) en Vincent Janssen (Tottenham Hotspur) werden allen weggekaapt.

"Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij. Het verandert elke dag", zegt Jørgensen tegen de Deense krant. "Tot nu toe is het mijn plan om bij Feyenoord te blijven, maar het is niet alleen aan mij. Als de club een niet te weigeren aanbod krijgt, zien we wel wat er gebeurt. Voor nu ligt mijn focus honderd procent op Feyenoord. Ik ben gewoon heel blij dat we kampioen zijn geworden en wil graag Champions League spelen met Feyenoord."