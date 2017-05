Volleyballers voor het eerst sinds 2002 geplaatst voor het WK Boris (borisz) 28-05-2017 20:10 print

De Nederlandse volleyballers hebben zich zondag geplaatst voor het wereldkampioenschap van 2018 in Italië en Bulgarije. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen had in Apeldoorn voldoende aan twee gewonnen sets in het vijfde en beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije. Het is de eerste keer sinds 2002 dat Oranje zich plaatst voor het WK volleybal.

De volleyballers hadden het behoorlijk lastig met Slowakije. De ploeg had een het vijfde en beslissende set nodig om Slowakije met 3-2 te verslaan. De setstanden waren 25-27, 26-24, 22-25, 25-16 en 15-9. Nederland won ook de eerste vier kwalificatieduels voor het WK, dat volgend jaar van 10 tot en 30 september op het programma staat.

Toen de Slowaken na winst in de derde set een 12-2-voorsprong hadden gepakt, moest Oranje even in de achtervolging. Met het behalen van een bepaald aantal punten in de vierde set zou plaatsing ook al behaald kunnen worden. De volleyballers pakten die set echter met 25-16 waardoor de eerste WK-deelname sinds 2002 een feit is.