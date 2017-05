Viermaal is scheepsrecht voor Borussia Dortmund, Aubameyang heft bekervloek op Redactie 27-05-2017 22:27 print

Borussia Dortmund heeft na drie verloren DFB-Pokal-finales weer eens aan het langste eind getrokken in een eindstrijd. Eintracht Frankfurt werd zaterdagavond in Berlijn op een nederlaag getrakteerd: 1-2. Pierre-Emerick Aubameyang besliste de finale in wat zijn laatste duel voor Dortmund kan zijn.

Borussia Dortmund kwam al in de achtste minuut op voorsprong via Ousmane Dembele. De aanvaller scoorde op aangeven van Lukasz Piszczek. Eintracht liet zich niet kisten. Binnen een half uur na het eerste fluitsignaal stond de gelijkmaker op het scorebord. Ante Rebic werd gevonden door Mijat Gacinovic en de 22-jarige Serviër mikte de 1-1 binnen.

Aubameyang maakte eerst bijna met een omhaal de 1-2, maar zijn inzet werd via de lat van de lijn gehaald door Marco Fabián. Enkele minuten later viel de goal alsnog. Invaller Christian Pulisic werd neergelegd door Frankfurt-goalie Lukas Hrádecky en met een Panenka maakte Aubameyang zijn veertigste goal van het seizoen.

Aubameyang is de laatste weken hoofdonderwerp in de transfergeruchten. Volgens de wandelgangen zijn diverse topclubs uit Europa en China geïnteresseerd zijn in de goaltjesdief. Frankfurt gooide na de 1-2 een extra aanvaller in de strijd en kreeg kansen op een tweede doelpunt, maar gescoord werd er niet meer in Berlijn.