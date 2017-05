Mir wint chaotische Moto3-race waar halve veld onderuit gaat

De Grand Prix van Frankijk in de Moto3 is zondag opgeschrikt door een massale valpartij. Op het circuit van Le Mans ging het in de tweede ronde fout door een oliespoor, waar ongeveer het halve veld onderuit ging. Het lijkt er wel op dat alle coureurs er relatief goed vanaf zijn gekomen.

Jorge Martin nam de leiding bij de start, gevolgd door Joan Mir. In de tweede bocht ging het vervolgens al fout in het middenveld, waar Adam Norrodin, Tatsuki Suzuki, Jakub Kornfeil en Lorenzo Dalla Porta een stevige valpartij meemaakten. De motoren werden snel aan de kant gehaald, maar het ongeval zou nog een flinke staart krijgen.

Een ronde later kwam het veld in de bocht aan en schijnbaar had men even gemist dat er mogelijk olie op de baan lag. Mir en Martin gingen vanaf de eerste twee posities samen, maar onafhankelijk van elkaar onderuit en in de seconden daarna brak de hel los in Le Mans. Alles en iedereen gleed tegen het asfalt, waarbij motoren in het rond vlogen en in het grind liggende coureurs raakten.

Al met al leken er zeker vijftien rijders tegen de grond te gaan en op het eerste gezicht heeft het er alle schijn van dat een ieder er relatief goed vanaf is gekomen. Nicolo Bulega, Niccolo Antonelli en Mir zijn even naar het medisch centrum gebracht, maar op het eerste oog zijn grote zorgen om die coureurs niet nodig. Zo was Bulega te zien terwijl hij door de pitstraat rende en van Mir was al bekend dat het puur om een controle ging.

Niet geheel verrassend werd de rode vlag gezwaaid, waardoor de race voor onbepaalde tijd stil ligt. Achteraf vond men het immers toch een goed idee om de olie maar even op te ruimen. Overigens is Bo Bendsneyder als een van de weinige rijders niet gevallen.

Update 12.10 uur

Na een lang oponthoud kon dan eindelijk opnieuw gestart worden en het was wederom Martin die de leiding nam, dit keer voor Romano Fenati, Juanfran Guevara en Antonelli, terwijl Bendsneyder op de achtste plek reed. Diens teamgenoot Antonelli was al snel klaar, want in de eerste ronde ging hij onderuit vanaf plek drie.

Drie ronden later had Fenati de leiding overgenomen met Martin op plek twee, maar de Spanjaard zag zijn race daar eindigen. De nummer drie van het kampioenschap kende een highsider en smakte tegen het asfalt. Fenati kon niet lang van zijn leiding genieten, want de Italiaan die een mooie slag kon slaan in het WK ging een paar ronden later zelf vanaf plek één onderuit.

First DNF of the year for @88jorgemartin! He goes down out of SECOND with Arenas! Both ok.#FrenchGP pic.twitter.com/kE1jJIYBra — MotoGP™ 🇫🇷🏁 (@MotoGP) May 21, 2017

Zo kwam ineens kampioenschapsleider Mir na een matige start alsnog weer aan de leiding, met een groot gat richting Aron Canet en Darryn Binder. Bendsneyder had het erg moeilijk en was al teruggevallen naar de dertiende plek. Met drie ronden te gaan gloorde er echter toch weer hoop, want de Nederlander sloot weer aan bij de grote groep die streed om de tweede plek - ver achter Mir.

Voorin de groep vochten Marcos Ramirez en Fabio Di Giannantonio met onder meer Enea Bastianini om de tweede plek. Ook Binder mengde zich weer in de strijd, maar in de slotronde ging de Zuid-Afrikaan vanaf een podiumpositie onderuit. Canet knalde als een malle naar voren en het was de jonge Spanjaard die achter Mir naar de tweede plek reed, voor Di Giannantonio, Ramirez en Guevara. Bendsneyder kende een goede slotronde en eindigde als negende.