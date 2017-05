China blijkt tussen 2010 en 2012 de Amerikaanse geheime dienst CIA een zeer gevoelige slag te hebben toegebracht. In die periode werden in China zeker twaalf en mogelijk twintig spionnen van de dienst door China opgepakt of gedood, meldt de krant The New York Times Zondag.

Door toedoen van de Chinezen bleven de Amerikanen enkele jaren bijna geheel verstoken van informatie uit het land. In de VS noemen kenners de actie van de Chinezen "de ergste schade aan de CIA in tientallen jaren." Het kost volgens kenners "nog vele jaren voordat de CIA weer op volle sterkte is in China."

Het is nog steeds niet bekend waarom de dienst zoveel agenten kwijtraakte in China. Lange tijd werd gedacht dat er een Chinese mol binnen de CIA actief was. Anderen dachten dat de computers gehackt waren. Het debat over de schuldvraag duurt voort tot de dag van vandaag, zeggen insiders tegen de krant.



'China schakelde kleine 20 CIA-agenten uit' (Foto: ANP)