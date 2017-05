Stevens neemt het op voor Van Breukelen Redactie 20-05-2017 15:15 print

Huub Stevens vindt dat KNVB-directeur Hans van Breukelen te hard wordt aangepakt. Hij betreurt het wel dat zijn eigen naam naar buiten kwam.

Stevens bevestigt in De Limburger dat hij bondscoach had kunnen worden als de eerste kandidaten zouden weigeren. "Van meet af aan heeft Van Breukelen het eerlijk gespeeld. Hij zou eerst gaan praten met Henk ten Cate en vervolgens met Dick Advocaat."

Als dat niets zou worden, kon het zijn dat Van Breukelen bij Stevens uit zou komen. "Toen heb ik mijn voorwaarden genoemd: alleen voor de kwalificatie en met een door mij te kiezen assistent. Maar Hans is met Advocaat rond gekomen. Prima toch?", aldus Stevens.

"Een goede keuze, ook al zijn sommige spelers daar niet blij mee. Dan zeg ik: zet dat allemaal opzij voor dat éne doel. Kwalificatie voor het WK. Dat wordt moeilijk genoeg." Volgens de clubloze trainer wordt Van Breukelen te hard behandeld door de media. "Ze spelen puur op de man. Ik kan me niet voorstellen dat hij Ten Cate een toezegging zou hebben gedaan, nog voor het gesprek met Advocaat. Dat heeft hij bij mij ook niet gedaan."

Wel vindt Stevens het jammer dat zijn naam in de media verscheen, nog voordat er voor Advocaat werd gekozen. "Ik heb aan Hans gevraagd hoe dat kon, want ik heb dat niet naar buiten gebracht. Toen zei hij dat hij mijn naam had genoemd in de gesprekken met Ten Cate en Advocaat. Dat is misschien naïef, maar het is niet kwaad bedoeld. Zo is Hans niet."