Megastunt voetballers Vanuatu op WK O20 spat in slotminuut uiteen heywoodu 20-05-2017

Op het wereldkampioenschap voetbal voor spelers tot en met 20 jaar heeft Vanuatu nipt naast een gigantische sensatie gegrepen. Op de eerste dag van het toernooi pakten de Vanuatuanen bijna een punt tegen Mexico, een van de outsiders voor de wereldtitel, maar in de allerlaatste minuut ging het fout.

Vooraf was vrij duidelijk dat Mexico de favoriet was: bookmakers gaven maximaal 1,02 keer de inzet voor een zege van de Mexicanen. Via Kevin Magaña kwamen ze ook al na tien minuten op voorsprong en een goed kwartier later maakte Ronaldo Cisneros de 2-0.

De ster van Vanuatu, aanvoerder Bong Kalo, deed kort na rust echter wat terug en bracht zijn team weer terug in de wedstrijd. Tien minuten later was het de beurt aan Ronaldo Wilkins, die de Oceaniërs zowaar op 2-2 bracht.

Lang leken ze vervolgens stand te houden: keeper Daniel Alick hield de enkele aanvallen van Mexico goed tegen en zo nu en dan kregen de Vanuatuanen de bal zelfs op de helft van Mexico, hoewel dat zelden tot een serieuze aanval leidde.

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd ging het echter alsnog fout. Uitgerekend verdediger Edson Alvarez werkte de bal achter Alick, waarmee de Vanuatuaanse droom voorbij was: 2-3.

Vanuatu is een van de slechts vijf landen op het WK waarvan de volledige selectie in eigen land speelt, samen met Engeland, Italië, Saudi-Arabië en Vietnam. De ploeg van bondscoach Dejan Gluscevic debuteert op een officieel wereldkampioenschap.