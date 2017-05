Dawn of War III geeft dubbele schedels PoeHao 19-05-2017 22:38 print

Drie weken geleden kwam Warhammer 40.000: Dawn of War III uit en onze review is hier na te lezen. Iedereen die dit weekend tot 23 mei meedoet aan singleplayer skirmishes en multiplayer games krijgt twee keer zoveel skulls. De vraag die meteen opkomt is uiteraard: wat moet je met die skulls? Relic Entertainment geeft uitgebreid antwoord.