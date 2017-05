Meer informatie en gratis demo voor Arms

Nintendo heeft vannacht een nieuwe Nintendo Direcht uitgezonden met veel nieuwe informatie over fighter Arms. De game lanceert 16 juni voor Nintendo Switch en komt met een variatie aan mogelijkheden.

Er zijn drie nieuwe fighters aangekondigd: Kid Cobra, Byte & Barq (een duo dus) en Twintelle. Ze hebben elk hun eigen persoonlijkheden en vechtstijl, net als de overige tot nu toe aangekondigde zeven fighters. Naast de 'gewone' battle, kun je het ook tegen elkaar opnemen in Team Fight (2 v 2), V-Ball (volleybal met een ontploffende bal), Hoops (basketbal, waar je tegenstander de bal is), Skillshot (tactisch slaan om zoveel mogelijk doelen te breken in één keer) en 1-on-100. Voor degene die hun vaardigheden willen testen is er de Grand Prix, waarin je vecht tegen tien tegenstanders met uiteraard een vooralsnog onbekende eindbaas.

Online is een Party Match mogelijk met bovenstaande opties, of Ranked Match waarin je één tegen één speelt. Voor een overzicht hoe de game precies werkt raad ik je aan de onderstaande video te bekijken, of even terug te lezen op de website.

Voor wie nog twijfelt over de game is er goed nieuws: Nintendo heeft twee gratis demo-weekenden aangekondigd (de Arms Global Testpunch). Deze is nu te downloaden in de eShop en de demo's vinden plaats in de weekenden van 26 tot en met 28 mei en 2 tot en met 4 juni. Ook heeft Nintendo aangekondigd gratis DLC uit te brengen (net als hoe het ging bij Splatoon) in de vorm van fighters, stages en Arms om te gebruiken.