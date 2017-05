Italië gaat harder optreden tegen cyberpesten. Zo wordt het strafbaar om minderjarigen online te beledigen of te bedreigen. Scholen moeten meer doen aan voorlichting. Bovendien moet elke school iemand in dienst hebben die verantwoordelijk is voor de aanpak van cyberpesten.

Het Italiaanse parlement heeft woensdag een wet tegen cyberpesten aangenomen. Dat gebeurde nadat meerdere slachtoffers zelfmoord hadden gepleegd. "We dragen deze wet op aan Carolina Picchio en andere slachtoffers van cyberpesten", zei voorzitter Laura Boldrini van de Kamer van Afgevaardigden na de stemming.

De veertienjarige Picchio wierp zichzelf in 2013 uit een raam op de derde verdieping van een gebouw, nadat iemand een filmpje had geüpload waarin het meisje op een feestje werd aangerand.

De Kamer van Afgevaardigden toonde zich woensdag zeldzaam eensgezind: 432 parlementariërs stemden voor. Er was slechts één onthouding.



Italië pakt cyberpesten aan (Foto: BuzzT)