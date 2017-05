Zac Efron kruipt in de huid van Ted Bundy Monique (DJMO) 16-05-2017 08:53 print

Zac Efron gaat Ted Bundy spelen in een nieuwe film over de seriemoordenaar. Bundy vermoordde in de jaren 70 zeker dertig jonge vrouwen en misbruikte een aantal van hen voor en na hun dood.

In Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile wordt het verhaal van de crimineel verteld vanuit het oogpunt van zijn vriendin Elizabeth Kloepfer, die Bundy uiteindelijk aangaf bij de politie. De film wordt geregisseerd door Joe Berlinger, bekend van onder meer de Paradise Lost-documentaire. Het script van Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile won in 2012 de Nicholl Fellowship in Screenwriting, de prestigieuze scriptwedstrijd van Oscarorganisatie The Academy.

Volgens The Hollywood Reporter portretteert de film Bundy als "verdorven en tegelijkertijd angstaanjagend normaal". Opnames voor de film gaan in het najaar van start. Andere acteurs zijn nog niet bekendgemaakt.



Zac Efron kruipt in de huid van Ted Bundy (Foto: BuzzE)