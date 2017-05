Rotterdam klaar voor landstitel Feyenoord BasOne 14-05-2017 06:30 print

Rotterdam is klaar voor het duel zondag tussen Feyenoord en Heracles Almelo in de Kuip. De gemeente heeft in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie extra maatregelen genomen om alles goed te laten verlopen.

Zo geldt zondag een beperkt alcoholverbod. Alcoholverkoop in de horeca is wel toegestaan. Dit verbod houdt in dat winkels in het centrum van de stad geen alcohol mogen verkopen. Mocht Feyenoord kampioen worden, dan geldt dit verbod maandag ook nog. Als Feyenoord wint, wordt het team maandag gehuldigd op de Coolsingel.

Feyenoordfans die geen kaartje voor de Kuip hebben, kunnen de wedstrijd volgen op een groot scherm in Ahoy. Ook is de wedstrijd te zien op grote schermen op drie evenemententerreinen in het centrum van Rotterdam.

Bij winst is de Rotterdamse club voor het eerst sinds achttien jaar kampioen van Nederland. Maar als koploper Feyenoord punten verspeelt tegen Heracles Almelo en Ajax zondag in Tilburg Willem II verslaat, zijn de Amsterdammers alsnog kampioen.



