Overwatch: Uprising infographic toont interessante stats

Overwatch: Uprising plaatste ons in de eerste missie van Tracer, waarbij we King's Row terug moesten nemen van de Omnics. Vele Omnics zijn gesneufeld, ruim 8,5 miljard, maar ook andere interessante statistieken zijn door Blizzard vrijgegeven.

Zo heeft slechts 0,6% van de spelersbase het event op legendary weten uit te spelen (1% is het gelukt in de All Heroes-versie). In totaal zijn er ruim 145 miljoen potjes gespeeld, waarvan Overwatch er slechts 67 mijloen wist te winnen (de Omnics pakten 78 miljoen keer de overwinning).

Genji, McCree, Mercy en Reinhardt waren de helden wiens skin het meest is gekocht, niet die van Widowmaker verrassend genoeg. Blijkbaar waren ruim 815 geopende Loot Boxes niet genoeg om voor iedereen de skins te verdienen. Bekijk de precieze en overiges statistieken in het plaatje hieronder.

Wanneer het volgende event komt is nog niet bekend, al is de verwachting dat dit deze maand nog plaatsvindt om de eerste verjaardag van Overwatch te vieren (de game lanceerde op 26 mei 2016).