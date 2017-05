Na tussenkomst van de Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, heeft Defensie na 66 jaar alsnog een dapperheidsonderscheiding toegekend aan de nabestaanden van een Korea-veteraan. Dat meldt de Nationale ombudsman. De korporaal was al in 1951 voorgedragen voor een onderscheiding omdat hij sneuvelde bij het redden van gewonde kameraden tijdens een vuurgevecht. De voordracht was jarenlang zoek, daarna weigerden achtereenvolgende ministers van Defensie die in onderzoek te nemen.

De nabestaanden meldden zich twee jaar geleden bij de Veteranenombudsman en uiteindelijk wordt de onderscheiding alsnog toegekend. Demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reikt op 15 mei een Bronzen Kruis uit aan de nabestaanden.



Na 66 jaar toch beloning heldendaad (Foto: ANP)