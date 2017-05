Beroemd dinosaurusembryo blijkt 'babydraak'

Op de cover van het bekende tijdschrift National Geographic stond in 1996 een afbeelding van een embryo. Dat was niet zomaar een embryo, maar een 90 miljoen jaar oud fossiel van een dinosaurusembryo, wat als bijnaam 'Baby Louie' kreeg.

Inmiddels is uitgebreid onderzoek gedaan naar Louie en wat blijkt? Het gaat om een geheel nieuwe soort, een grote ontdekking. Als Louie uit zijn ei was gekomen was het een zogenaamde oviraptorosaurus geworden, een familie van een soort vogelachtige dinosaurussen. De nieuwe soort heeft nu dan ook een officiële naam: beibeilong sinensis, 'Chinese babydraak'.

"Dankzij dit fossiel weten we dat deze eieren gelegd zijn door een gigantische oviraptorosaurus, een dier dat opvallend veel overeenkomsten vertoond zou hebben met een hedendaagse casuarius, maar dan veel groter", aldus wetenschapper Darla Zelenitskiy, die betrokken was bij het onderzoek naar de nieuwe dinosaurussoort. "Een dier van drie ton dat op haar nest de eieren uit zit te broeden...dat zal me een gezicht geweest zijn", droomt Zelenitskiy.

In de jaren tachtig en negentig werden duizenden vergelijkbare eieren gevonden door boeren in China. Een groot deel werd verkocht aan buitenlanders, tot de regerend daar tegenin ging. Louie zat in een van de verkochte eieren en pas zo'n twintig jaar later kwam hij terug in China, met een paar anderen.

In China zijn ze uitgebreid onderzocht, wat uiteindelijk geleid heeft tot de 'ontdekking' dat het om een nog onbekende dinosaurussoort ging. De eieren zijn bijna een halve meter lang en wegen zo'n vijf kilogram, waarmee ze behoren tot de grootste dinosauruseieren die ooit zijn gevonden. Door de eieren te vergelijken met die van soorten waar men wel bekend mee was, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat het om een enorme oviraptorosaurus ging.

Van volwassen exemplaren zijn maar zeer weinig botten gevonden, maar men gaat er vanuit dat de dieren veel voorkwamen. Zo zijn dergelijke grote eieren gevonden in China, Mongolië, Korea en ook Noord-Amerika. Wie zin heeft om het volledige verslag van het onderzoek door te spitten kan hier terecht.