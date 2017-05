Tokyo 42 deze maand naar Xbox en PC Rowin (Racerblade) 09-05-2017 22:18 print

Tokyo 42 komt op 31 mei naar Xbox One en PC. De PlayStation 4-versie volgt later in midden juli.

Maar wat is Tokyo 42 precies? Volgens de makers zelf een combinatie tussen Grand Theft Auto en Syndicate, een isometrische open world shooter dus. In een futuristisch Tokyo zal de speler, als een professioneel moordenaar, een duister complot ontrafelen. Oh, en er zijn katten. In de war? Geen zorgen, wij ook. Wellicht helpt de trailer hieronder je om het één en ander te begrijpen.