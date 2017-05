Ontwikkelaar Hatred komt met Vikingse RTS

Destructive Creations, dat voornamelijk bekend is van het controversiële Hatred, heeft vandaag hun nieuwste project onthuld.

Het heet Ancestors. Hoewel de trailer anders doet vermoeden is Ancestors een Real-Time Strategy-game, het speelt zich af in de tijd van de Vikingen tussen de 10e en 12e eeuw. Met slim management en een goede strategie zal je, hoe kan het ook anders, succes boeken in deze RTS. Ancestors krijgt zowel een single- als multiplayer mode, bovendien zijn de missies in singleplayer gebaseerd op waargebeurde gevechten.

Ancestors komt uit op Xbox One en PC, maar wanneer precies is voor nu even gissen.