FOK! Wat een weer: rustig weer

Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.

!Ollah

Vandaag valt er niet veel te vertellen over het weer. Het is tamelijk zonnig, in het noorden is er kans op wat wolkenvelden. De temperaturen lopen uiteen van 12 graden op de Wadden tot 17 graden in het zuiden van het land. De wind is zwak tot matig en veranderlijk.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:54 Zon onder: 21:16 Zonkracht: 5/2







Iteejer stond vandaag in de file en maakte deze foto (Foto: Iteejer)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected]onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!