Barcelona over verlenging Messi: "Het ziet er goed uit" Redactie 07-05-2017 09:32 print

FC Barcelona heeft er alle vertrouwen in dat sterspeler Lionel Messi zijn contract verlengt bij de club uit de havenstad.

Messi en Barcelona zijn al maanden met elkaar in gesprek over een contractverlenging. Nog altijd is er geen witte rook uit de schoorsteen gekomen en er gaan geruchten dat Messi niet zou willen verlengen bij Barcelona.

Jordi Mestre, vice-president van de club, spreekt de geruchten tegen en verwacht dat Barcelona spoedig met nieuws komt. "De waarheid is dat het er erg goed uitziet. Alles komt goed", vertelde Mestre in gesprek TV3.

"Als men in Madrid zegt dat er problemen zijn, dan kijk ik er naar uit om straks het tegenovergestelde kenbaar te maken. We staan op het punt om het contract van Messi te verlengen. We zitten in de laatste fase en over een paar weken komen we met nieuws", aldus Mestre.