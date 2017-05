Demon's Crystals knalt ook op consoles PoeHao 04-05-2017 23:51 print

Voor console-fans van constante actie is er goed nieuws: de twin stick shooter Demon’s Crystals komt 12 mei ook uit voor PlayStation 4 en Xbox One. Je moet astrale demonen van Urican helpen te strijden tegen entiteiten die de vreedzame bewoners agressief maken. Natuurlijk is het bestrijden van agressie met agressie altijd een goed idee (in een shooter).

Het is duidelijk dat Demon’s Crystals van Spaanse indie-ontwikkelaar Byte4Games het niet van het fantastische verhaal moet hebben, maar juist van vette actie. Je kan alleen of in co-op de wereld bevrijden van het Kwaad, je wapens kunnen gepimpt worden en je hebt power ups. Er zijn acht verschillende game modussen om je dominantie te tonen. Je hebt natuurlijk survival, death match maar ook een versus-modus. De omgeving kun je slopen en is bezaaid met vallen.

Er is een pc-demo hier verkrijgbaar als je wilt kijken of de game wel iets voor jou is. Demon’s Crystals is verkrijgbaar voor pc (Windows en Linux), MacOS, Android, iOS, Wii U en vanaf 12 mei ook voor PlayStation 4 en Xbox One.