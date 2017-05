Formatie: gaat het al over namen en rugnummers?

De formatie van het mogelijke kabinet Rutte-III zit in een cruciale fase. De onderhandelingen zijn 'uitermate concreet'; informateur Schippers laat weten dat de agenda voor volgende week 'bijzonder vol' is en dat er de volgende week 'flink wat meters' zullen moeten worden gemaakt. Er is inmiddels ook gesproken over lastige terreinen als belastingen en financiën, en er worden 'vorderingen' gemaakt, aldus een tevreden Schippers.

RTL Nieuws meldde vanmiddag op basis van bronnen dat er tussen de onderhandelaars al voorzichtig wordt gesproken over de verdeling van de ministersposten. Hierbij zou de VVD 4 ministers krijgen, het CDA en D66 ieder drie en GroenLinks twee. Woordvoerders van de partijen ontkennen overigens dat de onderhandelingen al in dat stadium zijn aangekomen.

Het is gebruikelijk dat de grootste partij de eerste keuze heeft bij de verdeling van de ministeries. Naast het ministerie van Algemene Zaken, dat uiteraard naar Mark Rutte zou gaan, aast de VVD vermoedelijk op Sociale Zaken. De huidige fractievoorzitter, Halbe Zijlstra, heeft al enkele keren laten vallen dat hij dit ministerie graag zou leiden.

Daarna zou het CDA aan de beurt zijn om te kiezen, en dan is Financiën de belangrijkste overgebleven post. Daarvoor zijn ze echter niet zonder concurrentie, want ook D66-Kamerlid (en mede-onderhandelaar) Wouter Koolmees wordt genoemd voor die post. Hij is al enige jaren de financiële woordvoerder voor zijn partij. Daarnaast zou D66 (uiteraard) azen op Onderwijs: Alexander Pechtold is een voor de hand liggende kandidaat voor die post.

GroenLinks zal natuurlijk inzetten op het beleidsgebied Milieu, dat hoort bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook Ontwikkelingssamenwerking zou aan die partij besteed zijn. Ingewikkelder wordt het met het beladen ministerie van Veiligheid en Justitie: het zou er volgens RTL op lijken dat zowel CDA als VVD niet zitten te wachten op de post die al zoveel prominenten de kop heeft gekost.



Formatie in volle gang (foto: RTL Nieuws)