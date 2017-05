CL: Turijnse tandem is goud waard tegen Monaco Redactie 04-05-2017 00:29 print

Juventus staat met één been in de finale van de Champions League door AS Monaco in de heenwedstrijd van de halve finale te verslaan: 0-2. Volgende week dinsdag is de return in Turijn.

AS Monaco verwelkomde Juventus in het eigen Louis II. De Franse koploper hield er niet per se rekening mee zo snel afgestraft te worden. En al helemaal niet op de manier zoals Juventus de verdediging van Monaco te kijk zette.

Juventus opende de score namelijk met een perfect doelpunt. De bal belandde via meerdere schijven en hakjes bij Gonzalo Higuain. Die wist wel raad met de pass van vleugelverdediger Dani Alves: 0-1.

Monaco achtte zich niet kansloos na die goal van Juve. De Monegasken beten soms terug, maar onder meer Kylian Mbappé miste scherpte. Achterin was het zaak de hekken te sluiten, maar dat ging na ruim een uur spelen opnieuw mis.

Veel kon de defensie ook niet doen aan het sublieme passje van Alves. De Braziliaan bediende Higuain op maat, net op het moment dat Monaco beter in de wedstrijd zat. Higuain rende een stukje en kon nog voor de stuit de 0-2 binnentikken.