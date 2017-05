'PlayStation 5 verschijnt eind 2018'

Damian Thong, financieel analist bij het bedrijf Macquarie Capital Securities, voorspelt dat voor het einde van 2018 een nieuw model PlayStation op de markt verschijnt. Omdat Thong ook de PlayStation 4 Slim en de PlayStation 4 Pro correct heeft voorspeld wordt er meer waarde gehecht aan deze speculatie.

Enerzijds is het een logische stap omdat Xbox Scorpio zoveel betere specs heeft dan PlayStation 4 Pro. Anderzijds is het wel erg snel na de PlayStation 4 Pro. Niemand koopt een model 4 als er ook een model 5 is, zo werkt de technische markt nu eenmaal. Thong is analist bij voor Macquarie Capital Securities, een Australische investeringsbank met een neusje voor lucratieve deals. Misschien zegt hij dit slechts om bepaalde aandelen op te drijven voor zijn portfolio.