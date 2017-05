'Grootste deel Europa wilde Dybala'

Paulo Dybala werd door het grootste gedeelte van Europa begeerd, zegt zijn zaakwaarnemer. Maar de opstomende superster wil in Turijn blijven.

Dybala verlengde in april zijn contract bij Juventus tot medio 2022, waardoor hij zeven miljoen euro per jaar gaat verdienen, maar dat doet de interesse in de Argentijnse schaduwspits vermoedelijk niet slinken. "Het is duidelijk dat veel teams serieus geïnteresseerd in hem waren", zegt zaakwaarnemer Pierpaolo Triulzi tegen Corierre dello Sport.

"Als u schrijft dat het grootste deel van Europa geïnformeerd heeft naar Paulo, dan zou u de waarheid schrijven", aldus de agent tegen de sportkrant. Voor de zaakwaarnemer is de contractverlenging van Dybala een duidelijk signaal naar zijn medespelers en geïnteresseerde clubs: "Hij is blij in Turijn, net als zijn familie en dit bewijst het."

De fans van Juve hebben mogelijk de nieuwste wereldster in handen, getuige de vergelijkingen met Lionel Messi. "Messi is een zeer moeilijk te bereiken speler, zoals Diego Maradona dat ook was", zegt Triulzi. "Dit zijn suggesties van de media. Ik denk gewoon dat Dybala hard wil werken om elke dag beter te worden."