Bosz geeft titelstrijd bijna op

24-04-2017

Peter Bosz heeft de hoop op de titel met Ajax nog niet helemaal opgegeven, maar weet dat de kans heel klein is. Ajax ging zondag met 1-0 onderuit bij PSV.

Eerder op de middag won Feyenoord met 2-0 van Vitesse en daardoor is de achterstand van Ajax ten opzichte van de koploper opgelopen tot vier punten, met nog twee competitiewedstrijden te spelen.

"We gaan er alles aan doen. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen, maar de kans is klein", vertelde Bosz tegen FOX Sports. "Dan moet je maar zorgen dat je tweede wordt."

Donderdag speelde Ajax nog 120 minuten tegen Schalke 04 in de Europa League. "Ik wil de vermoeidheid niet als excuus gebruiken, dat mogen anderen doen. We kunnen beter dan we vandaag hebben laten zien. Voor rust moesten we teveel achter de bal aan, en eenmaal in balbezit waren we hem te snel weer kwijt. Als we er betere dingen mee hadden gedaan, hadden we hier gewonnen."

Bosz was niet tevreden op de eerste helft van zijn ploeg. "We stonden niet goed. Wij zakten met Lasse Schöne te ver terug in de verdediging. Dan worden de afstanden te groot. Lasse moet dan meer voor zijn verdediging spelen. In de rust hebben we dat beter kunnen wegzetten."