Ziyech: "Ik zie kansen tegen Lyon"

Ajax werd vrijdagmiddag gekoppeld aan Olympique Lyon. Hakim Ziyech is blij met de loting voor de halve finale van de Europa League.

Olympique Lyon bleek voor AZ een lastig karwei. De ploeg uit Frankrijk scoorde in twee wedstrijden elf keer tegen de Alkmaarders. Ziyech verwacht dat Ajax meer kans maakt tegen Lyon en is niet ontevreden over de loting.

"Lyon is een mooie tegenstander, maar niet de sterkste tegenstander", vertelde Ziyech in gesprek met De Telegraaf. "Manchester United zit er namelijk ook nog in. Die ploeg schat ik wel hoger in. Ik zie kansen, aanvallende ploegen liggen ons wel."

Ziyech staat er niet van te kijken als Ajax dit seizoen twee prijzen weet binnen te slepen. Naast het vertrouwen in een goede afloop van de halve finale van de Europa League, mikt de middenvelder op het kampioenschap.

Ajax staat één punt achter op Feyenoord, waardoor de Amsterdammers wachten op een slippertje van de koploper. Dat ziet Ziyech nog wel gebeuren. "We moeten nog zes duels winnen. Ik ga er nog steeds van uit dat Feyenoord punten zal morsen. Dat zie ik bij Vitesse wel gebeuren."