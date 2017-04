Jonge trainer leidt Hoffenheim na 117 jaar Europa in heywoodu 22-04-2017 11:22 print

Voetbalclub 1899 Hoffenheim heeft zich voor het eerst in haar 117-jarig bestaan geplaatst voor Europees voetbal. Onder leiding van de pas 29-jarige trainer Julian Nagelsmann werd vrijdagavond gelijkgespeeld tegen FC Köln (1-1), waarmee een plek bij de eerste zes en dus een Europees ticket veilig is gesteld.

Na dertig wedstrijden staat Hoffenheim op de derde plek, wat zelfs recht geeft op een plaats in de groepsfase van de Champions League. De nummer vier speelt de kwalificaties in het belangrijkste Europese bekertoernooi, terwijl de nummers vijf en zes de Europa League in mogen.

Plaatsing voor Europees voetbal is een nieuw hoogtepunt voor Hoffenheim, dat tot de jaren '90 een onbeduidende amateurclub was. Sinds softwaregigant Dietmar Hopp terugkeerde bij de club waar hij in de jeugd speelde zit Hoffenheim in de lift.

Via het vijfde en vierde niveau promoveerde de club naar de Regionalliga Süd, waar men zes seizoenen speelde. In het seizoen 2006/07 promoveerden ze naar de 2. Bundesliga, waar gelijk de tweede plek en dus promotie naar de Bundesliga veroverd werd.

De zevende plaats in het eerste Bundesligaseizoen is nog altijd hun beste prestatie ooit, gevolgd door drie elfde plaatsen en een zestiende, negende, achtste en vijftiende plek. Dit seizoen is inmiddels dus al zeker het beste seizoen ooit voor Hoffenheim.