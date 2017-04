Snapchat ligt zwaar onder vuur in India. Volgens een oud-werknemer heeft topman Evan Spiegel ooit gezegd dat India te arm was voor de app. Snapchat ontkent dat Spiegel ooit zoiets heeft gezegd, maar dat is aan dovemansoren gericht. Op sociale media krijgt het bedrijf flinke kritiek, inclusief oproepen om het te boycotten. De app kreeg een lading boze recensies en heeft in de App Store nog maar één ster.

Snapchat is aangeklaagd door Anthony Pompliano. Hij werkte in 2015 voor Snapchat, maar werd al na drie weken de laan uitgestuurd. Pompliano vindt dat hij onterecht is ontslagen en stapte daarom naar de rechter. In zijn claim zegt hij dat hij ooit aan Spiegel had voorgesteld om meer in te zetten op bepaalde landen. Spiegel zou hebben geantwoord dat Snapchat "alleen voor rijke mensen" is en dat hij niet wil "uitbreiden naar arme landen als India en Spanje".

India is de snelst groeiende smartphonemarkt in de wereld. Snapchat heeft momenteel ongeveer 4 miljoen gebruikers in het land.

Snapchat ging vorige maand naar de beurs. De koersen stegen aanvankelijk snel, maar zijn sindsdien flink gedaald.



India woest op Snapchat (Foto: BuzzT)