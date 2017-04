Tove Lo topless op Coachella Redactie 17-04-2017 13:46 print

Tove Lo schuwt de provocatie niet en op Coachella heeft ze dat maar weer eens bewezen. De Zweedse zangeres trok tijdens het optreden op het festival haar bovenstukje omhoog, tot verbazing van het publiek. Kort daarna kreeg ze op het podium 'bezoek' van rapper Wiz Khalifa.

Op Twitter laat Ebba Tove Elsa Nilsson, zoals Tove Lo voluit heet, weten dat ze heeft genoten van haar optreden op Coachella. "TE GEK. Een droom is in vervulling gegaan", aldus de Zweedse.

Tove Lo had het onlangs bij de BBC over haar vaak erotisch getinte optredens. Ze kreeg destijds veel kritiek omdat ze tijdens een optreden naar haar kruis had gegrepen. "Waarom is vrouwelijke seksualiteit toch altijd zo omstreden? Wat is er verkeerd aan met jezelf spelen? Het is je eigen lichaam, je doet er niemand pijn mee."



Tove Lo topless op Coachella (Foto: BuzzE)